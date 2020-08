Assistente bagnante algherese salva un bimbo di 2 anni

Alessandro Spissu, formato dalla locale sezione di salvamento della Federazione Italiana Nuoto, ha rianimato un bambino di due anni che in piscina aveva avuto un arresto cardiaco.



Il giovane bagnino algherese in sevizio nel Resort Marina Beach di Orosei con competenza e sangue freddo in collaborazione col genitore del bimbo, è intervenuto sul piccolo che in seguito ad un principio di annegamento, aveva perso coscienza e si trovava in arresto cardiaco Utilizzando le manovre di RCP effettuate da Alessandro, il cuore del bimbo ha ripreso la sua funzione.

Dopo un giorno di ricovero il bambino è stato dimesso ed ha ripreso le vacanze.

Immensa la gioia della famiglia che ha ringraziato Alessandro.