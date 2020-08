I precari sardi della scuola a Roma - Manifestazione a Montecitorio e al Ministero

La mobilitazione si articolerà in due momenti: dalle ore 10.30 in Piazza Montecitorio e dalle ore 14.30 in Viale Trastevere di fronte al Ministero della Pubblica Istruzione. E’ necessario essere in tanti per far sentire la voce di tutti i cittadini interessati al buon funzionamento della scuola: docenti, alunni, genitori, etc. I sardi saranno in prima linea in questa battaglia, “MEDAS, SABIOS E UNIDOS A SCHINA DERETA E A FRONTI ARTA”.

Il Coordinamento Precari Scuola Sardegna ed il Coordinamento Regionale Sardegna dei docenti di Musica e di Strumento Musicale comunicano che saranno presenti, insieme ai docenti di tutta Italia, alla Manifestazione Nazionale per la Scuola prevista a Roma mercoledì 2 settembre 2020 promossa per rivendicare sia una scuola sicura, innovativa e di qualità, sia la stabilizzazione dei precari.