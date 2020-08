Alghero: consegnato il nuovo Piano di Protezione Civile Comunale

Elaborato che a breve sarà visionato dalle funzioni operative del Centro Operativo Comunale e dalle associazioni di Protezione Civile locali al fine di verificarne la coerenza in termini operativi.

Il Piano si integra e si coordina con gli altri piani vigenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, ovvero PAI (Piano Assetto Idrogeologico) e PSFF (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali), e segue le nuove linee guida dettate dal nuovo Piano di Protezione Civile Regionale approvate nel gennaio del 2019.



Previsti in rapida successione i passaggi in commissione consiliare e il successivo approdo in Consiglio Comunale.

Il Piano che consente di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione è un documento che deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi.





“La Protezione Civile - spiega l’Assessore Andrea Montis - ha intanto compiuto diversi passi avanti nell’ammodernamento delle dotazioni del Servizio, con l’acquisto di un nuovo mezzo pick-up operativo per le eventuali azioni di soccorso che ha già dimostrato la sua utilità in tutta la fase emergenziale Covid-19”.



Gli Uffici del Settore Ambiente stanno inoltre lavorando per l'affidamento del servizio di pulizia delle caditoie, per una spesa di circa 30.000 euro.



Gli interventi saranno programmati secondo uno schema che segue un censimento tombini più a rischio, ma al fine di agevolare gli uffici nel lavoro, concentrando gli sforzi laddove effettivamente necessario, l’Assessorato invita i cittadini a segnalare attraverso l'App Municipium eventuali situazioni di particolare criticità”.







Affidato inltre in questi giorni, per un costo di circa 125.000 euro, anche il servizio di pulizia dei corsi d'acqua e dei canali.



I lavori prenderanno il via al termine della stagione antincendio, con priorità di interventi nei corsi d'acqua che di massima secca potrebbero generare pericolo d'incendio.

Previsti lavori di pulizia per circa 10 Km di alvei.