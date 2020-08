Cronaca Rissa in piazza a Olbia - 4 arresti

Sono stati identificati i protagonisti della rissa verificatasi domenica mattina tra via Pisa e piazza Mercato a Olbia . Con l'accusa di lesioni aggravate sono stati arrestati tre magrebini, K.K., Z.C., Z.M., tra i 35 e i 45 anni, e un olbiese, D.S., di 32 anni. Per sedare la rissa, che aveva per vittima predestinata un giovane senegalese, ci sono volute 4 volanti della Polizia e una pattuglia di Carabinieri. I provvedimenti restrittivi sono stati tutti convalidati dall'autorità giudiziaria.