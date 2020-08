Alghero: anziana 80enne cade dalla finestra e muore - Tragedia in piazza Civica

La caduta è avvenuta sul selciato abitualmente utilizzato come suolo pubblico per i tavolini di un ristorante. L'impatto è stato violentissimo e l'anziana è morta sul colpo. Inutile l'intervento dell'unità medica del 118 che altro non ha potuto che constatare la morte della donna . Sul posto hanno operato i Carabinieri della Stazione di via Don Minzoni. Ora si cerca di capire se l'anziana sia caduta dalla finestra per un improvviso malessere, una perdita di equilibrio , al momento non vengono escluse altre ipotesi.

Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato un drammatico e tragico episodio avvenuto nella centralissima piazza Civica ad Alghero, in quello slargo dal quale si accede al forte della Maddalena. Una donna di 80 anni, che abita nella palazzina antistante le storiche mura aragonesi, è precipitata al suo dopo un volo di una 15 di metri. La donna risiede al quarto piano dell'edificio.