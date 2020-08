Cronaca Coronavirus fai da tè: al bar senza mascherina - Multati i gestori

La Guardia di Finanza e la Polizia locale sono impegnate in queste ultime giornate nel controllo del rispetto delle norme antivirus. Con particolare attenzione negli esercizi pubblici. Numerosi sono stati i verbali a carico di gestori di attività di bar proprio per l'inosservanza delle norme in questione. A Olbia 4 gestori dovranno pagare multe piuttosto salate perchè all'interno dei bar non erano protetti dalla mascherina. Sanzioni anche per disturbi alla quiete pubblica a causa di diffusione della musica nelle ore notturne. Nessun provvedimento invece per le discoteche : tutte già chiuse da una ordinanza governativa.