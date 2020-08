Castelsardo: scuola estiva di giornalismo

In collegamento Zoom dall'Archivio Storico e Biblioteca Comunale di Castelsardo (Sardegna, Italia) e in diretta Youtube su InschibbolethTV Da Martedì 1 a giovedì 3 settembre 2020.

Il discorso sul giornalismo non può essere ridotto a un problema tecnico o procedurale. Alla base del percorso della Summer school c’è il tentativo di fornire categorie di pensiero con cui addentrarsi nei temi dell’economia, del racconto del potere e della società, dell’educazione, della cultura, attraverso la testimonianza e la riflessione non solo di professionisti dell’informazione ma di protagonisti e osservatori della vita pubblica.







Visto il protrarsi dell’emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 e considerata l’incertezza sui tempi della stessa, l'associazione ha deciso di svolgere la Scuola estiva in diretta web al fine di tutelare la salute dei relatori e del pubblico, riservando la possibilità per lo desiderasse e potesse, di partecipare in presenza.

L'iniziativa sarà, in ogni caso, interamente trasmessa in diretta sul canale youtube InschibbolethTV e rimarrà visibile in differita.



A tutti gli iscritti sarà garantita la possibilità di intervenire nelle discussioni attraverso la piattaforma Zoom.





Programma



- Martedì 1 settembre 2020 : dalle 15.00 alle 19.00



- Modera: Antonio Grizzuti (La Verità).

Intervengono: Mattia Ferraresi - giornalista del Foglio e Fellow 2018 della Harvard Nieman Foundation, La crisi del liberalismo come categoria giornalistica.



Terry DeMio - giornalista “The Cincinnati Enquirer”, Premio Pulitzer 2018.



Juan Arredondo - fotoreporter New York Times e National Geographic, vincitore World Press Photo 2018.



Alle 19.00 – Incontro con gli autori Mattia Ferraresi intervista Terry DeMio, Premio Pulitzer 2018.



E a seguire Mattia Ferraresi presenta il suo libro Solitudine, Einaudi 2020.







Mercoledì 2 settembre dalle 15.00 alle 19.00



Modera: Matteo Matzuzzi (Il Foglio)



Intervengono: Roberto Vicaretti - Giornalista e conduttore televisivo.

L’identità del cronista nel perimetro del servizio pubblico: condizioni, limiti e opportunità nella politica “social”. Alberto Frigerio, professore di Bioetica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano.Il mito dell’uomo che si autodetermina: spunti per un racconto della bioetica.



Lorenzo Castellani - ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche alla Luiss di Roma Il mito del populismo come fattore di distorsione dell’analisi politica.



Alle 19.00 – Incontro con gli autori



- Ore 19.00 Lorenzo Castellani presenta il suo libro L’ingranaggio del potere, Liberilibri 2020.

Ore 19:30 Roberto Vicaretti presenta il libro scritto con Romina Perni, Non c’è pace.



Crisi ed evoluzione del movimento pacifista, People 2020.







Giovedì 3 settembre dalle 15.00 alle 19.00 Modera: Martino Cervo (La Verità)



Intervengono: Matteo Matzuzzi - giornalista de Il Foglio Cristianesimo e Globalizzazione



Dario Fabbri - giornalista e analista Il racconto del potere: capire la strategia come antidoto al moralismo



Luca Pietro Vanoni - Professore associato di Diritto pubblico comparato all’Università statale di Milano La battaglia delle Corti: Usa ed Europa alla fine del quadriennio trumpiano



Alle 19.00 – Incontro con l’autore



Ore 19.00 Dario Fabbri presenta il numero di settembre di Limes Iscrizioni e Costi La scadenza per le iscrizioni è fissata al 28 agosto 2020.





La partecipazione alla Scuola estiva è libera e gratuita per tutte le categorie di iscritti (Giornalisti, Studenti scuole superiori, Studenti Universitari, Insegnanti, Altre categorie).



Per richiedere l'iscrizione è necessario compilare il form on line presente al seguente indirizzo: https://forms.gle/YvYR4upcr1JUkgaN8



Una volta compilato il form on line riceverete conferma.



Attestati e riconoscimenti



A tutti coloro che parteciperanno su zoom sarà rilasciato un attestato di partecipazione.





La Scuola è organizzata da Centro ricerche filosofiche letterarie scienze umane di Sassari e Comune di Castelsardo (Festival Un'isola in rete).



In collaborazione con Associazione culturale Inschibboleth.