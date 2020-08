Lazio e Sardegna: test antivirus in arrivo e partenza

Dopo una settimana di polemiche sul ruolo svolto dalla Sardegna nella diffusione del virus, polemiche sciocche in quanto non si ponevano l'obiettivo di affrontare nel merito il problema ma soltanto di sfruttarne la situazione sul piano politico, si torna con in piedi per terra.



Le Regioni Lazio e Sardegna stanno studiando reciproche procedure per l'effettuazione dei tamponi, con test per chi parte dalla Sardegna e tamponi nel Lazio per chi si appresta ad arrivare nell'isola.







Una ipotesi di soluzione nella quale sono impegnati i tecnici delle due Regioni e lo stesso ministero agli affari regionali, con il ministro Francesco Broccia in prima persona.



Un percorso che dovrebbe portare a una maggiore sicurezza per tutti, per chi parte e per chi arriva.