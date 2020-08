Porto di Alghero: sottoposti a tamponi i 10 passeggeri provenienti dalla Spagna

Il Consorzio del Porto comunica che sono stati eseguiti i tamponi, tutti negativi, ai 10 occupanti delle due imbarcazioni provenienti dalla Spagna, ormeggiate nel Porto di Alghero presso la Banchina Dogana, nello spazio individuato in accordo con la Capitaneria, i Servizi del Consorzio del Porto e della Marina di Aquatica.







Gli armatori e gli ospiti hanno ringraziato, oltre che gli operatori per la massima efficienza e professionalità dimostrata, tutta la Città e l’Autorità Marittima per l’accoglienza ricevuta e certamente ritorneranno in Alghero nella prossima estate. Massima disponibilità e garanzia di sicurezza sarà riservata anche ad eventuali altre imbarcazioni che arriveranno ad Alghero dalle Nazioni sottoposte alle norme vigenti.