Perfugas: annullato Apericena al Map

In seguito all'ordinanza n. 14 del 21/08/2020 adottata dal Comune di Perfugas, che pone il "Divieto allo svolgimento di manifestazioni o eventi a carattere di intrattenimento che si svolgono in spazi comuni delle attività di bar, musei, ristoranti e pizzerie e strutture ricettive in luoghi aperti al pubblico.

Il rispetto delle misure al contrasto e prevenzione e diffusione epidemiologica da Covid-19, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto"



L'evento "Apericena in Musica al MAP" è stato ANNULLATO.