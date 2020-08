Ciak si gira: a Ollolai comincia il film sulla vita di Franco Columbu

Inizieranno lunedì 24 agosto a Ollolai le riprese del nuovo film del regista Maurizio Loi dedicato alla vita di Franco Columbu, scomparso a San Teodoro un anno fa, esattamente il 30 agosto 2019, è stato un culturista, attore, powerlifter, sollevatore e strongman italiano, vincitore del titolo di Mister Olympia nel 1976 e nel 1981.

Il titolo del film documentario sarà "Franco is numero Uno" ed intende ricercare la memoria del celebre ollolaese immigrato in Germania negli anni ’60 in cerca di lavoro, ma dove trova la passione per il bodybuilding, disciplina in cui eccellerà negli anni ’70 diventando l’unico italiano di sempre a vincere il titolo di Mr Olympia.





I primi dieci giorni di riprese avranno gli scenari tra Ollolai e Nuoro, dove si entrerà in contatto con le persone che hanno per diversi motivi fatto parte della sua vita.



Mentre, successivamente la troupe si sposterà nelle altre città che hanno segnato la vita del protagonista, Monaco di Baviera e Los Angeles.

Il film è sostenuto dall’assessorato alla cultura della Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Ollolai, con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission, e prodotto da Terra de Punt di Salvatore Cubeddu e Maurizio Loi.







Nota sul regista Maurizio Loi diplomato presso la R.U.F.A. di Roma è un giovane filmmaker sardo.

Nonostante il difficile momento per il settore cinematografico è riuscito a mettere insieme le risorse necessarie e ha deciso di iniziare con urgenza questo film spinto dalla propria ammirazione per l’incredibile storia dell’atleta di Ollolai.