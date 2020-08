Un gelato per ripulire le spiagge - Iniziativa di Bolmea

Bolmea, il gelato di Sardegna, rinnova il suo impegno nella tutela dell’ambiente con la seconda edizione dell’Ape-Riciclo: dal 24 al 30 agosto, dalle 18 alle 20, in diversi chioschi e ristoranti dell’isola è possibile richiedere un sacchetto di stoffa per raccogliere i rifiuti abbandonati sulle spiagge in cambio di un gelato realizzato con ingredienti 100% made in Sardegna.



All’orario dell’aperitivo e quando in genere si lasciano le spiagge, con il sacchetto ricevuto si potranno raccogliere plastica, sigarette e cartacce abbandonate durante la giornata.

Una volta riempito, il contenitore deve essere restituito al punto di distribuzione. Tutti i rifiuti saranno poi differenziati e preparati per essere riciclati.







Il gesto sarà premiato con la “coppetta del riciclo” da riempire con tre gusti a scelta dei gelati Bolmea, creati con latte di pascolo appena munto, acqua sorgiva del Monte Limbara e le migliori eccellenze del territorio.



I partner che hanno aderito all’iniziativa sono: il ristorante Il Gabbiano a Stintino, il chiosco La Marina a Castelsardo, il chiosco a Lu Bagnu, il chiosco La Rena nella spiaggia Li Feruli a Trinità d’Agulto, il chiosco Il Tramonto a Rena Majore, il chiosco Lido 4 Mori a La Marmorata, il chiosco Ale Summer a Porto Rotondo presso Spiaggia Ira, il bar Atacama presso la Terza Spiaggia a Porto Istana e il chiosco Mari di Cea sulla spiaggia di Baia Cea a Tortolì.







“Siamo orgogliosi di riproporre questa iniziativa - spiega Marcello Muntoni, fondatore di Bolmea - che ci permette di contribuire alla difesa dell’ambiente coinvolgendo partner e consumatori.



Quest’anno il numero delle spiagge che hanno aderito è aumentato, segno che il tema della loro pulizia è particolarmente sentito sia dai residenti che dai turisti.



La nostra azienda sostiene da sempre l’ambiente scegliendo solo cestelli di materiale compostabile, tappi di materiale riciclabile e impianti a basso consumo energetico.



Gli ingredienti principali del nostro gelato sono a km0. Infine il latte utilizzato proviene da mucche allevate al pascolo, in modo naturale, secondo l’uso di questa parte della Sardegna”.