Alghero: interventi sulla segnaletica

La realizzazione delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale è in programma con un calendario di interventi che viene attuato di concerto tra i settori manutenzioni e viabilità del Comune e la Società In House, che si occupa della realizzazione.



In questo periodo, tuttavia, si sta modificando la tempistica per via dell’esecuzione degli scavi per la posa della rete del gas di città.



Molte strade sono ancora interessate dai lavori e altre lo sono state di recente.







Dopo la posa delle tubature, la sede stradale viene ricoperta con il calcestruzzo e poi interessata dalla nuova bitumatura, così come da capitolato di appalto.



È stato quindi scelto di intervenire con la segnaletica orizzontale – strisce pedonali, incroci – al termine del completamento dei lavori di scavo e di bitumatura.



In corso già da questi giorni la realizzazione della segnaletica nelle vie interessate dagli interramenti delle condotte a loro volta ricoperti con il nuovo asfalto.



Il disagio, comprensibile, come del resto quello relativo agli scavi, volge al termine, in quanto resta poco ancora da realizzare da parte dell’impresa appaltatrice.