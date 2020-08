Alghero : via libera al piano di valorizzazione della Bonifica

L’Assessorato agli Enti Locali e Urbanistica, con determinazione di ieri, 19 agosto, ha ritenuto coerente la variante urbanistica approvata con delibera del Consiglio Comunale del 26 febbraio 20202 e integrata con delibera dello scorso 30 luglio con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato.



Il Piano di Conservazione e Valorizzazione delle aree di Bonifica di Alghero ( PCVB ) ha superato quindi la verifica di coerenza in Regione.





Il Comune di Alghero può ora procedere alla pubblicazione sul Buras per gli adempimenti di legge. La definizione del procedimento, che ha avuto una conclusiva tappa il 30 Luglio in Consiglio Comunale con la modifica dell’atto pianificatorio in recepimento delle osservazioni. "Un risultato atteso, per questo strumento di pianificazione del territorio - spiega l'Assessore Piras - che grazie ad alcune modifiche apportate dall’attuale Amministrazione ha messo d’accordo indistintamente tutti i cittadini e le imprese dell’agro.



Un percorso che abbiamo voluto condividere con le borgate, le imprese, la Regione.







Il Programma di Conservazione e Valorizzazione dei Beni Paesaggistici della Bonifica di Alghero è il frutto quindi della concertazione che ha permesso di unire il mondo delle campagne, senza più quelle divisioni che hanno caratterizzato l’iter degli anni precedenti, nel corso dei quali non si è riusciti dare risposte con la giusta sintesi necessaria”.



Il Piano di valorizzazione delle aree di bonifica, a conclusione dell’iter, consente soprattutto alle imprese agricole di avere la possibilità di attuare progettualità ed investimenti che per la riqualificazione dell’agro, portando così ad uno sviluppo economico e sociale che costituisce linfa vitale per quella gran parte del territorio algherese costituito dalla zona della Nurra algherese comprese nelle aree della bonifica.