Camera di Commercio di Sassari: si volta pagina - Il 31 di agosto l'elezione del presidente

Da segnalare che con decreto del Presidente della Regione il numero dei consiglieri della Camera è stato ridotto da 29 a 19. Il nuovo presidente e lo staff dirigenziale del'ente di via Roma a Sassari saranno chiamati a un compito non facile visto che le conseguenze del coronavirus sul piano economico hanno pesantemente penalizzato l'intero comparto mercantile e industriale che, vale la pena di ricordare, rappresenta il settore trainante, soprattutto sul piano occupazionale, per tutto il Nord Sardegna.





Non vi è alcun dubbio infine che a subire le conseguenze più negative, sul piano economico, finanziario e sociale, è stato il settore turistico, colonna portante tra i produttori di benessere per il territorio. L'aver riempito per Ferragosto gli alberghi, quelli aperti si intende, rappresenta un risultato, peraltro scontato in qualsiasi situazione, che non garantisce alcune tranquillità a questo drammatico 2020 . Non è stata diversa la situazione per la ristorazione e i servizi più in generale. Si annuncia quindi per il nuovo consiglio di amministrazione della Camera di Commercio di Sassari un mandato piuttosto impegnativo.(g.o.)

A eleggere il nuovo presidente saranno per il settore agricoltura rappresentato da Ermanno Mazzetti e Matteo Antonio Luigi Luridiana; artigianato, Maria Amelia Lai e Benedetto Fois ; industria, Giovanni Salvatore Conoci e Francesco Maria Carboni; commercio: Paolo Murenu, Giuseppina Mura, Massimo Cadeddu; Cooperative: Gavino Soggia; Turismo: Stefano Visconti, Gavina Braccu, Achille Carlini ; Credito e assicurazioni: Mario Bruno; Servizi alle imprese: Alessandro Cossu, Pietro Giuseppe Canu; Organizzazioni sindacali: Giuseppe Maccioccu; Associazione tutela dei consumatori: Salvatore Fois; Liberi professisonisti: Ernesto Usai.