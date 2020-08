Cronaca Alghero: test in aeroporto - Praticati 4 tamponi a passeggeri provenienti da Barcellona

Si stanno rivelando utili le postazioni allestite dall'Ats per quanto riguarda i controlli sul virus dei passeggeri in arrivo da località tra quelle con maggiore potenzialità di contagio per la crescita dei virus in quei paesi. Per quanto riguarda l'aeroporto di Alghero da segnalare che il primo collegamento sottoposto a controllo antivirus è stato quello proveniente da Barcellona, aeroporto El Prat. A bordo c'erano una ventina di passeggeri dei quali 16 erano muniti della certificazione sanitaria che riferiva dell'esito negativo al test praticato nelle 72 ore precedenti. Gli altri 4 sono stati sottoposti a tampone e fino a quando non giungerà il responso degli esami dovranno restare in quarantena.