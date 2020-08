Dopo il ministro Speranza anche il Tar del Lazio spegne le luci delle discoteche

. Da ricordare che l'ordinanza del ministro Speranza giunge in seguito alla allarmante crescita dei contagi di coronavirus anche in località che fino a qualche giorno fa si presentavano con contagi minimali e comunque non importanti. Poi l'impennata. Palesemente contraria al provvedimento del ministro la Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, protagonista del ricorso al Tar del Lazio ora rigettato. Da ricordare che il tribunale amministrativo si occuperà nuovamente del ricorso contro la chiusura delle discoteche il prossimo 9 di settembre ma stavolta in veste collegiale.

"Nel bilanciamento degli interessi propri della presente fase del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all'interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto". Con questa motivazione il giudice monocratico del Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dai gestori delle discoteche contro la chiusura disposta da una ordinanza del Ministro della Salute. Provvedimento che ha evidentemente carattere nazionale e quindi comprende anche la Sardegna