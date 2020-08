Tragedia in mare: una turista muore durante una immersione

Sarà la perizia necroscopica ha individuare le cause che hanno tolto la vita a una donna di 53 anni , residente a Padova, Antonella Picello, da qualche giorno in vacanza in Sardegna insieme alla famiglia.



La donna è morta durante un’immersione guidata all’Isolotto dei Monaci nell’arcipelago della Maddalena.



Nel corso dell'immersione la turista si sarebbe improvvisamente sentita male mettendo in allarme le guide e i marito e la figlia che seguivano la stessa attività in mare.







Sul posto è arrivato anche all'Elisoccorso insieme a una unità medica del 118.



Entrambi gli interventi si sono rivelati, purtroppo, inutili.



Si teme che la donna sia stata fulminata da un infarto.



Il recupero del corpo privo di vita della turista è stato eseguito dalla Guardia Costiera di La Maddalena.