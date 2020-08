Guerra senza quartiere al fumo in spiaggia : a Castiadas sanzioni da 200 euro

Otto turisti che non hanno tenuto conto dei cartelli di divieto di fumo sulla spiaggia di Castiadas sono stati sanzionati dagli agenti della Polizia locale .



Tutti e otto hanno trascorso un Ferragosto decisamente "salato" visto che a ciascuno di loro è stata inflitta una sanzione da 200 euro .



Non sono naturalmente mancate le proteste per un provvedimento, anche per il costo decisamente consistente, che a molti è sembrato eccessivo.