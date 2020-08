Salgono i contagi del Covid: da lunedì' discoteche chiuse - Anche quelle all'aperto

L'ordinanza è stata firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Considerato che la chiusura della movida comporterà ulteriori danni di tipo economico ai gestori, con conseguenti perdite di posti di lavoro, il Governo sta ipotizzando una formula di risarcimento, un supporto finanziari e meccanismi di ordine sociale per l'occupazione. L'ordinanza ministeriale rende ancora più severo l'utilizzo delle mascherine: obbligo di indossarle anche all’aperto, dalle ore 18 alle ore 6 del mattino, nei luoghi dove possono formarsi assembramenti e non sia quindi possibile garantire il rispetto del distanziamento sociale.

Era inevitabile, la follia gioiosa con la quale sono stati interpretate le disposizioni per il distanziamento anti convid , o meglio come sono state completamente disattese su tutto il territorio nazionale, Sardegna compresa, non poteva non determinare un nuovo provvedimento restriuttivo : da lunedì in tutta Italia resteranno chiuse le discoteche, anche quelle all’aperto. E per evitare ogni possibile fuga in avanti, la Regioni non potranno derogare a questo provvedimento . Si chiude e basta.