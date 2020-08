Tragedia al bivio per Campeda: muore un centauro di 48 anni

L'impatto contro la cunetta è risultato molto violento e letale per il motociclista al quale i medici del 118 hanno prestato le prime cure che però si sono rivelate inutili. Il Concas è probabilmente deceduto per alcune gravissime lesioni craniche riportate nel violento impatto. Hanno operato sulla Provinciale 17 i Carabinieri e la Polizia Stradale di Macomer, i volontari del 118 di Bolotana ed il personale sanitario del 118 giunto sul posto in elicottero. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica sera, 16 agosto.

Stava percorrendo la Provinciale 17 nel tratto che porta al bivio per Bolotana che immette sulla Statale 131 di Campeda. Quando per cause ancora da accertare , Massimiliano Concas, 48enne di Bolotona, in sella a una moto, è uscito fuori strada. Il probabile errore di guida. La ruota anteriore ha invaso il tratto in sterrato del bordo strada impedendo al centauro qualsiasi recupero.