Cronaca Alghero: incidente sulla Fertilia - Porto Conte

La direttrice che conduce da Fertilia alla spiaggia del Lazzaretto è stata teatro di uno spettacolare incidente stradale. Per ragioni in corso di accertamento nella serata di Ferragosto si è verificato uno scontro frontale tra due auto, una delle quali, una Opel, è finita in cunetta. L'autista di una delle auto è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Dalle prime indicazioni le sue condizioni non sarebbero gravi. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata a una pattuglia della Polizia locale. Sul posto anche una unità del 118 e i Vigili del Fuoco. Il traffico della 127 bis per Lazzaretto ha subito pesanti rallentamenti.