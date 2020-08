Ferragosto in sala operativa per l'assessore

Sabato 15 agosto, alle 10.30, l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, visiterà la sala operativa della Protezione civile, a Cagliari, in via Vittorio Veneto 28.

A seguire incontrerà gli uomini del Corpo forestale in servizio al 1515 (numero gratuito di pronto intervento per le emergenze ambientali) in via Biasi e visiterà il Cop (Centro operativo provinciale), struttura operativa territoriale che gestisce il rischio incendi raccordando e coordinando tutte le componenti competenti a livello provinciale, sempre in via Biasi.