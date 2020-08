Il sindacato dei barracelli: "Non siamo piromani"

La Direzione Regionale del S.A.R.O.PO.L – Sindacato Autonomo Regionale Operatori di Polizia Locale, che tutela e difende i diritti dei Barracelli, quali agenti di Polizia Locale, in una nota a firma del dirigente regionale maresciallo capo Graziano Piras, interviene sui fatti accaduti a Villamar, dove sembrerebbe che tra le persone tratte in arresto per incendio sia coinvolto un agente della Compagnia locale.







"Un utente originario di Cagliari, in un post pubblicato in Facebook - sottolinea la nota - ha pesantemente accusato l’intera categoria di essere essi stessi (i Barracelli) la causa degli incendi in Sardegna, insieme ai Vigili del Fuoco, accusandoli di appiccare il fuoco per il proprio tornaconto.



Non a caso sul post incriminato si legge: "sono sempre loro, Barracelli vigili del fuoco con contratti precari etc., lo fanno per avere sempre lavoro brutti burdi infami".

Questa Direzione ritiene che il gesto compiuto sia non solo da condannare, ma da denunciare alla competente Procura della Repubblica, per cui sarà cura dello scrivente procedere ad una formale querela per diffamazione.







Non è la prima volta che riceviamo sui social insulti e accuse pesanti da persone incuranti dalle responsabilità di carattere penale cui vanno incontro nel pubblicare dei post offensivi nei nostri confronti, per cui sarà cura di questa Direzione Regionale procedere nei confronti del diretto responsabile, che è stato già individuato tramite il suo profilo Facebook.



Vorrei ricordare che a causa degli incendi abbiamo avuto modo di perdere dei colleghi nell’adempimento dei propri doveri.

Lo scorso mese di luglio il comandante del Comando Compagnia dei Barracelli di Cabras, Capitano Fabrizio Lochi, ha salvato la vita di un 75 enne trovandolo esanime in terra in mezzo ad un incendio rischiando la propria vita, per cui certe persone se ne guardino molto bene dal criticare pesantemente chi con dedizione indossa un uniforme per il bene di tutta la comunità.







Non nascondo di essere molto dispiaciuto su quanto accaduto a Villamar, è chiaro che tutti quanti noi condanniamo il gesto perpetrato dal nostro collega, e se i fatti dovessero provare in sede processuale la sua colpevolezza potremo dire che merita certamente una pena esemplare, ma questo non significa che per colpa di un soggetto, debbano essere accusati tutti i Barracelli assieme ai Vigili del Fuoco di essere loro stessi gli autori materiali degli incendi e quindi accusandoli di essere dei piromani.

Per le motivazioni sopra espresse l'organizzazione sindacale presenterà nei prossimi giorni una querela alla Procura della Repubblica per il reato di diffamazione ed eventualmente qualora vi siano i presupposti anche quella di oltraggio a Pubblico ufficiale.



Del fatto ne sarà data dettagliata informativa anche al Comando Regionale dei Vigili del Fuoco di Cagliari - conclude il dirigente regionale - per gli eventuali provvedimenti di propria competenza".