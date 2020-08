Sanzionati una cinquantina di campeggiatori abusivi

I provvedimenti sono stati elevati tra luglio ed agosto dai Carabinieri Forestale del Posto Fisso Forestale di Caprera ai vacanzieri che campeggiano al di fuori delle tre aree attrezzate a disposizione nel Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena.





La vigilanza continua e il controllo del territorio è particolarmente necessario nel periodo estivo quando le spiagge si riempiono di turisti in cerca di relax e i campeggiatori si appropriano di aree parcheggio come quelle nei pressi delle spiagge di due mari, di Cala Andreani e di Punta Rossa a Caprera.

La fragile e preziosa biodiversità dell’isola è però minacciata dal turismo “selvaggio” che non segue le regole e dal potenziale pericolo di incendi.







Nella serata di ieri un gruppo di amici sono stati colti nell’intento di accendere un fuoco per preparare un barbecue e sono stati sanzionati.



I carabinieri forestale preannunciano un’attività di controllo ancora più intensa per il ponte di ferragosto per scongiurare qualsiasi pericolo in danno all’ambiente.