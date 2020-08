Per il Muto di Gallura si cercano piccoli attori

Al via i casting per “Il Muto di Gallura” di Matteo Fresi, prodotto dalla Fandango con il sostegno della Regione autonoma della Sardegna e della Fondazione Sardegna film Commission.





Si cercano bambini e bambine dagli 8 ai 13 anni residenti in Sardegna che sappiano parlare in lingua Sarda, meglio se Gallurese Le riprese sono previste per Ottobre e Novembre in Sardegna.







Per le candidature inviare alla seguente email:

ragalluracast@gmail.com

- una foto in primo piano e una a figura intera



- un piccolo video di presentazione in Sardo della durata di massimo 1’ e 30’’ (potete farlo con il cellulare)



- nel corpo della mail scrivere nome, cognome ed età.



Non saranno valutate le candidature senza presentazione.