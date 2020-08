Arrestati 2 topi d'auto

Nell’ambito dei servizi, intensificati dal Questore di Nuoro, Massimo Alberto Colucci, per prevenire e contrastare furti in abitazione durante il periodo estivo, anche in considerazione del fatto che alcune abitazioni a causa dell’allontanamento dei proprietari per una vacanza potrebbero essere oggetto di infrazioni, alle prime luci dell’alba di oggi, personale della Polizia di Stato ha sventato un tentativo di furto di una autovettura e arrestato due persone di Mamoiada.







Gli agenti delle Volanti, in transito di controllo nella via Cav.Zuddas, intorno all’una di notte, osservavano due persone che, aperti gli sportelli di una Fiat Grande Punto, invece di accedervi, si davano a precipitosa fuga inoltrandosi nel giardino adiacente. Inseguiti a piedi i due venivano rintracciati, ancora affannati e vistosamente agitati e, alla richiesta di spiegazioni, davano risposte vaghe e contradditorie.



Inoltre, a pochi centimetri dai due, gli agenti recuperavano una centralina d’auto di marca Magneti Marelli, sicuramente poggiata in maniera frettolosa a ridosso del muretto dove si trovavano.





Da una successiva perquisizione nell’autovettura di uno due giovani, gli operatori rinvenivano altre due centraline d’auto, una di marca Bosch e un’altra di marca Magneti Marelli, per le quali nessuno di loro forniva spiegazioni plausibili in ordine alla provenienza.



I conseguenti accertamenti consentivano di acquisire concordanti e gravi indizi di reato in ordine al tentato furto dell’autovettura.



I due giovani venivano quindi tratti in arresto.