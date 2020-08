Ombrelloni, sdraio e canoe: deposito abusivo in area marina protetta

Operazione della Guardia Costiera nella spiaggia di SALINA BAMBA (San Teodoro), all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, per rimuovere attrezzature da spiaggia e natanti da diporto che occupavano abusivamente la spiaggia e le dune del tratto di arenile a sud del promontorio di Capo Coda Cavallo.





Nell’ambito delle quotidiane attività di prevenzione, controllo e contrasto delle attività illecite lungo le spiagge del vasto territorio costiero di sua competenza, a terra e a mare, gli uomini della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia, al comando del comandante Maurizio TROGU, hanno liberato un ampio tratto di spiaggia (circa 500 m2) rendendolo nuovamente fruibile all’utenza turistico - balneare che, in particolare in questo periodo, affolla il litorale delle coste sarde.







L’attività posta in essere ha portato al sequestro amministrativo di ombrelloni, sedie e canoe (circa duecento in tutto) lasciati sulla spiaggia e nelle dune retrostanti in orari non consentiti (oltre il tramonto); tale pratica, oltre ad impedire ad altri turisti e bagnanti di trovare spazi liberi, reca anche un danno ambientale al delicato ecosistema dunale, nel quale è vietata la sosta e l’occupazione.







L’operazione MARE SICURO proseguirà nei prossimi giorni con un costante controllo del territorio di giurisdizione mediante l’impiego del personale via terra e delle dipendenti unità navali, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività balneari e diportistiche e le migliori condizioni per la fruizione dell’habitat naturale, nel rispetto della biodiversità.