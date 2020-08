Appello del presidente dell'ordine dei medici: rispettiamo le regole

Gli ultimi dati epidemiologici sulla ripresa di questo insidioso e virulento nemico, segnalano l’accensione di piccoli focolai qui e lì, conseguenza dell’allentamento delle restrizioni. Saltano agli occhi, affollamenti sulle spiagge e nei luoghi di aggregazione, soprattutto giovanili, gente senza mascherine in luoghi chiusi e tanti altri comportamenti non consoni al periodo che stiamo vivendo. Comportamenti incoscienti ed irresponsabili, che mi spingono, come Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari, ad intervenire. Non ci possiamo permettere nuove chiusure (come sta succedendo in alcuni Paesi che erano convinti di essere usciti vincitori dalla pandemia).





Come si fa a dimenticare le immagini tremende dei pazienti trasferiti in altre regioni perché i reparti di rianimazione erano al collasso, o i convogli di camion militari carichi di bare diretti fuori regione perché i cimiteri non potevano contenerle? Ognuno di noi deve sentirsi responsabile della propria salute e di quella degli altri, raccomandando ed adottando comportamenti responsabili e non troppo difficili: distanziamento, evitare assembramenti, uso di mascherine al chiuso e all'aperto quando è necessario, igiene delle mani. Solo così siamo sicuri che il Virus rimarrà all'angolo in attesa di essere definitivamente sconfitto dal Vaccino.



Nicola Addis Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari

I dati diffusi sulla circolazione del Coronavirus, durante la progressiva riapertura dopo il duro Lockdown, devono farci riflettere: essi confermano l’appropriatezza della scelta della chiusura, che a parte i danni prodotti all'economia del paese e a molte categorie di cittadini, ha sicuramente messo il virus in un angolo. Ora, mentre assistiamo ad una faticosa ripresa dell’economia e del SSN che sta affannosamente cercando di occuparsi anche delle patologie non COVID, (messe in secondo piano dall'impegno totale richiesto dalla lotta al CORONAVIRUS), il Virus sta riprendendo vigore.