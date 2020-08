Alghero: costa caro salvare il proprio cane - Curiosità portuali

Un gesto di amore ma anche a rischio visto che il meticcio non è un campione di nuoto e una volta in mare manifesta subito qualche difficoltà. Il suo padrone lo raggiunge e lo porta sulla moto d'acqua con l'intenzione di trasferirlo subito dopo sulla propria imbarcazione ormeggiata a breve distanza. Ma arriva il gommone della Guardia Costiera che contesta la presenza dell'animale sulla moto d' acqua. E arriva anche il verbale con l'ipotesi di reato: "Navigava in ambito portuale con una moto d'acqua avendo a bordo un cane di taglia medio piccola configurando una situazione di pericolo per la stabilità del mezzo e per la sicurezza della navigazione".





La sanzione viaggia tra i 250 e i 1300 euro circa. La vicenda, anche per le dinamiche con le quali si è svolta, suscita molte perplessità anche perchè il padrone per evitare di incorrere nel reato di portare a bordo della moto d'acqua il cane, lo avrebbe dovuto lasciare affogare. Ipotesi assolutamente impensabile soprattutto se si pensa che tipo di rapporto affettivo si instaura tra padrone e animale. Infatti lo stesso proprietario di Ombra ha dichiarato di essere pronto a fare la stessa cosa almeno per un altro centinaia di volte.





Una normale operazione di piccolo soccorso nello spazio portuale , a brevissima distanza dalla banchina, si è dunque trasformata in una violazione del codice di navigazione. Eppure proprio le moto d'acqua, anche perchè non hanno eliche, vengono considerate in determinate occasioni di soccorso in mare particolarmente efficaci, al punto che sono utilizzati da Polizia, Vigili del Fuoco e altre forze dell'ordine.

Senza alcun riscontro concreto si intende. Ma va in rotta di collisione anche con le più elementari regole del buon senso. La vicenda della quale intendiamo parlare si è consumata nella mattina di domenica scorsa, all'interno dell'area portuale, quando l'imprenditore sale su una moto d'acqua e il suo Ombra che si trovava in banchina lo vede allontanarsi e si getta in acqua per raggiungerlo.