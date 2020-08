Alghero: "Food & Casual " per non darla vinta al Covid 19 - Iniziativa di Alberto Iacoboni

Il periodo di lockdown è stato durissimo per tutti e ce lo ricorderemo per tutta la vita.



Purtroppo molte aziende legate al settore turistico hanno deciso di chiudere.



Ad Alghero invece un giovane chef, Alberto Iacoboni, con grande entusiasmo, dopo tanti anni lontano da dalla sua città natale, per fare esperienza nel settore, studiare e arricchirsi professionalmente, ha deciso di tornare per realizzare un suo progetto: aprire il suo ristorante pizzeria denominato “Food & Casual” per coccolare gli ospiti con una nuova cucina sarda che fa tesoro della tradizione, ma è proiettata nella modernità.







La filosofia di Alberto è che l’unione fa la forza e che tramite un piatto di cucina o una pizza fatta con ingredienti genuini e di eccellenza si può contribuire alla rinascita anche ad una intera filiera di produttori.



Tra i partners vi sono l’Accademia Olearia, Sa Petta o alcuni prodotti del Parco Regionale di Porto Conte con un ricco paniere che comprende il famoso pa punyat, un antico pane da poco diventato PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) della Regione Sardegna, e poi tanto altri.







Alberto Iacoboni classe 1981, nasce ad Alghero conseguendo gli studi nel settore alberghiero presso il prestigioso Istituto IPSAR di Alghero e poi come molti algheresi ha spiccato il volo per fare esperienza e crescere professionalmente.



Nel suo curriculum tanta ristorazione d'albergo, sia sull'isola che in Spagna nelle cucine di importanti ristoranti in cui sperimenta soprattutto le preparazioni a base di pesce, ed altrettanti in Italia dividendosi tra Grand Hotel Forte dei Marmi, Villa Paradiso a Passignano sul Trasimeno, Golf Club Folgaria, e poi in Sardegna presso il Resort Delphina Capo d’Orso e poi a Cagliari e tante altre location.







Grazie alla sua creatività ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi come ad esempio:ha vinto la rassegna enogastronomica “Sa Fregulada” collegata al festival letterario Licanìas di Neoneli conquistando le preferenze della giuria con un piatto di fregula con zucchine, bottarga e rafano.



Ha vinto nel 2016 il “Riccio d’oro” ad Alghero.



Nel 2019, scelto dalla Camera di Commercio di Sassari, ha rappresentato la Sardegna a Matera per la Bit del Food e attualmente è anche docente presso Accademia Casa Puddu a Baradili fondata da Roberto Petza.







Tutte queste importanti esperienze gli hanno dato la possibilità di poter studiare sempre di più gli ingredienti e così di scegliere di portare ad Alghero la sua creatività.



Al Food and Casual, che si trova in via Parc Guell 1, non solo si possono degustare piatti di una piccola cucina essenziale che accarezza le materie prime con eleganza e raffinatezza, che raccontano la Sardegna con uno stile contemporaneo, ma anche il territorio con un panorama meraviglioso che vede come protagonista l’amenità del paesaggio con il promontorio di Capo Caccia.







Per contattare direttamente e arrivare con un semplice click al Food & Casual si può andare nella mappa dell’enoturismo dell’applicazione Wine App o contattare al +39 3501537508.