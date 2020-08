Aggiornamento Coronavirus: tre nuovi casi nel sud dell'Isola - Nessun decesso

Sono 1.433 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.



Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 3 nuovi casi: nella Città Metropolitana di Cagliari, due residenti, un contatto di caso precedentemente accertato e una persona rientrata nell’Isola dalla Spagna, e nel Sud Sardegna, non residente, contatto di un caso precedentemente accertato.







I casi registrati oggi sono tutti in isolamento domiciliare.



L’incremento dei ricoveri ospedalieri (+1) è riferito a un paziente positivo al coronavirus, ricoverato per ragioni non riconducili al Covid.







Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.



In totale sono stati eseguiti 111.619 tamponi.



I pazienti ricoverati in ospedale sono 8, nessuno in terapia intensiva, mentre 50 sono le persone in isolamento domiciliare.







Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.236 pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente.



Sul territorio, dei 1.433 casi positivi complessivamente accertati, 271 (+2 rispetto al dato di ieri) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 129 (+1) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 84 a Nuoro, 888 a Sassari.