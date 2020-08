Alghero: tornano le luci nell'area portuale - Sabato inaugura Matherland

In una stagione difficile per le devastazioni provocate dall'epidemia di coronavirus, che da queste parti ha fortunatamente limitato i danni sul piano sanitario ma inferto un colpo durissimo all'economia della città, sull'area portuale arrivano sabato sera le luci che debbono essere interpretate come un messaggio di speranza: sono quelle del parco di divertimenti di Matherland.

In queste ore si stadde concludendo le ultimissime fasi di collaudo e da domani il tradizionale luna park accoglierà turisti - purtroppo decisamente pochi - e visitatori, per quello che è sempre stato l'appuntamento irrinunciabile nella Riviera del Corallo durante le lunghe estati algheresi.





L'impianto sarà operativo fino a tutto settembre e pare che una giornata particolare sarà dedicata per la giornata di San Michele, patrono della città catalana.



Corrado Marengo, l'inossidabile patron della cooperativa Matherland, ha già festeggiato lo scorso anni le sue nozze d'oro con la Riviera del Corallo.



Quest'anno è al giro di boa della 51sima volta che le attrazioni del parco fanno sosta sull'area portuale.







"Alghero - dice- ci ha dimostrato ancora tutto il suo affetto che a nome di tutti i componenti la nostra famiglia di operatori degli spettacoli viaggianti, posso dire che assoluta certezza è ampiamente ricambiato.



In questa bellissima città abbiamo celebrato battesimi, cresime, matrimoni e anche , purtroppo, qualche lutto, quindi Alghero fa parte della nostra vita e siamo orgogliosi di farne parte".



Nel corso della stagione sono inoltre previste iniziative mirate di ordine sociale.