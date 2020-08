Castelsardo: in servizio due nuovi vigili

Sono entrati in servizio due nuovi agenti di Polizia Municipale, assunti a tempo determinato, grazie ai fondi destinati al Comune di Castelsardo nell’ambito dell’operazione “Spiagge sicure 2020”.



I contratti dei nuovi vigili e dei mezzi, saranno finanziati grazie ai 32mila euro destinati dal Ministero dell’Interno, mediante sottoscrizione in Prefettura del protocollo d’intesa firmato il 3 Luglio.



L’obiettivo è quello infatti di contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti nelle località balneari, ma i neo vigili saranno impegnati oltre che nelle località costiere, nel resto della Città, soprattutto nell’affollato centro storico e zone limitrofe.







La selezione è avvenuta mediante apposito concorso per titoli, cui sono stati ammessi 77 partecipanti, considerato che il Comune non disponeva di graduatorie e vista l’impossibilità di attingere a graduatorie di altri comuni causa indisponibilità degli idonei.



A breve partirà un ulteriore concorso per l’assunzione di una figura a tempo indeterminato.



Il finanziamento ricevuto permetterà inoltre, tra le altre cose, l’acquisto un’auto ibrida di nuova generazione, equipaggiata con dotazioni personalizzate per i veicoli al servizio delle Forze di Polizia, a disposizione del Corpo di Polizia Municipale per effettuazione del servizio, che rimarrà comunque nella disponibilità del Comune.







"Il rispetto delle regole è un punto fermo della nostra amministrazione - hanno dichiarato con soddisfazione il sindaco Antonio Maria Capula e l'assessore alla Polizia Municipale Roberto Fiori - due agenti in più in organico nei mesi estivi, oltre a rendere più sicure le spiagge, saranno un ausilio importante per tutti servizi che la Polizia Municipale svolge in Città.



Da sottolineare inoltre, nonostante i tempi ristrettissimi, per l’impegno dimostrato, il lavoro dei vari uffici coinvolti, Personale e Polizia Municipale in primis, che hanno fatto si che in questi due mesi estivi il Comune sia riuscito a mettere in campo ulteriori risorse umane e mezzi”.