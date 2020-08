La solidarietà dell’Anfi per l'Azienda ospedaliero universitaria

«Vi ringraziamo per il vostro contributo – ha detto Antonio Spano – e ci piace sottolineare come l’associazionismo si sia rivelato fondamentale nel periodo dell'emergenza Covid. Si è creato un movimento spontaneo che ha messo in evidenza la grande solidarietà dei sassaresi».





La piccola delegazione della sezione sassarese dell’Anfi era composta dal maresciallo aiutante e presidente della sezione sassarese Fausto Satta, il luogotenente Giovanni Sechi, il brigadiere capo Fernando Rotella e l'appuntato Giovanni Caverano, presidente onorario della sezione Anfi di Sassari. Con loro c'era anche il vice comandante provinciale della Guardia di finanza di Sassari Davide Battaglini.

Una donazione che potrà contribuire ad acquistare materiali o attrezzature per i reparti e continuare, così, a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ieri mattina una delegazione della sezione sassarese dell’Anfi, l’associazione nazionale finanzieri d'Italia in pensione, ha consegnato nelle mani del commissario straordinario il bonifico fatto a favore dell'Azienda ospedaliero universitaria.