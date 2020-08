I vertici di Agrinsieme Sardegna incontrano il presidente Pais

Una questione di metodo che non è fine a se stessa, ma necessaria se si vuole aprire un confronto per discutere delle prospettive dell’agricoltura sarda. In particolare, urge un dibattito su Piano Regionale di Sviluppo, nuova Programmazione Agricola Comunitaria (PAC), utilizzo da parte delle Regioni dei fondi del Ricovery Fund, celerità della spesa pubblica verso le imprese e destino dell’Organismo Pagatore Regionale.





Il presidente Pais ha assunto l’impegno di porre le questioni al presidente della Giunta, Christian Solinas, e di chiedere al presidente della V Commissione (Attività produttive), Piero Maieli, di convocare Agrinsieme Sardegna e l’assessora dell’Agricoltura e Riforma agropastorale, Gabriella Murgia, per discutere delle tematiche sollevate.

A seguito di una richiesta di incontro presentata nei giorni scorsi da Agrinsieme Sardegna, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha tempestivamente convocato ieri pomeriggio a Cagliari la Conferenza dei Capigruppo. Agrinsieme, attraverso il suo coordinatore regionale Luca Sanna, ha avuto modo di rappresentare la mancanza di un corretto e proficuo dialogo istituzionale.