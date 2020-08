Difesa: Ferrari-Zoffili (Lega), presentata risoluzione per salvare RWM Italia

“La Lega ha presentato una risoluzione in commissione difesa che impegna il governo a salvaguardare la produzione e dei livelli occupazionali della RWM Italia, in particolare del suo impianto di Domusnovas nel Sulcis.



L’impresa sarda produttrice di munizioni e materiali d’armamento, si trova in una situazione aziendale precaria e già oltre 100 dipendenti sono rimasti senza lavoro.

E’ necessario quindi un intervento immediato. Nella nostra risoluzione chiediamo inoltre al governo di esplorare la possibilità di acquistare dalla RWM Italia le munizioni e gli altri materiali d’armamento oggetto di contratti congelati o non più in essere, per destinarli alle Forze Armate italiane in quanto compatibili.



Infine sarebbe auspicabile cercare opportunità offerte dai mercati internazionali, allo scopo di reperire sbocchi esteri alternativi a quelli venuti meno recentemente, in particolare nell’ambito dei Paesi Nato e dei partner dell’Ue”.