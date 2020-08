ORGOSOLO – ARRESTO PER FLAGRANZA DI REATO E RESISTENZA

In corso Repubblica gli occupanti del veicolo, ad eccezione del conducente identificato come M. G. di anni 27 si dileguavano nei vicoli limitrofi.



Durante il controllo sono stati trovati nell’abitacolo: 1 proiettile cal. 9x21, n. 1 coltello modello pattadese di 22 cm complessivi e n. 3 calze a rete modello gambaletto di colore nero.

In virtù di un forte alito vinoso e dell’atteggiamento del ragazzo gli agenti procedevano a sottoporlo ad accertamento etilometrico, che dava esito positivo facendo registrare un tasso alcolemico superiore a 1.50 g/l.



Considerati gli elementi di diritto e di fatto il giovane veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e contestualmente deferito per guida in stato di ebrezza, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.

Nella mattinata del 27 luglio Agenti del Commissariato di Orgosolo, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, a seguito dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco iniziavano una perlustrazione mirata a intercettare i possibili autori, successivamente gli agenti intercettavano un’autovettura con a bordo tre soggetti che inottemperanti all’alt si davano alla fuga, mettendo in pericolo i passanti e gli operatori stessi.