Online il primo numero di IUL Research: la rivista scientifica dell’Università Telematica

IUL nasce con l'intento di offrire un luogo di approfondimento, incontro e confronto sull'innovazione e la ricerca.



Diretta da Giovanni Biondi, presidente di Indire e membro del senato accademico IUL, la rivista open access, consultabile online al link www.iulresearch.it, raccoglie in fascicoli tematici semestrali i migliori contributi sul tema della didattica d’avanguardia, concorrendo attivamente al dibattito per l’innovazione dei sistemi di istruzione. IUL Research è un'iniziativa editoriale aperta alla comunità scientifica e si alimenta attraverso la pubblicazione di call pubbliche a livello nazionale e internazionale.







Oggi si propone anche come rivista scientifica accreditata presso l’ANVUR, avviando il cammino triennale verso la collocazione in fascia A.



Il primo numero di IUL Research è focalizzato su “Le condizioni e i risultati dell’innovazione dei modelli formativi” e racchiude contributi scientifici, in lingua inglese o italiana, sul tema delle nuove metodologie di insegnamento e apprendimento: le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; il rinnovamento degli spazi e delle architetture; le tecnologie emergenti in ambito educativo.





“La nascita di IUL Research – dichiara Giovanni Biondi, Direttore della rivista – segna un passaggio decisivo per la crescita dell’Ateneo a livello scientifico. La rivista intende proporre un confronto tra diverse discipline verso un obiettivo comune, quello della ricerca e dell’innovazione nella didattica.



La garanzia della qualità progettuale è testimoniata dall’ampiezza e dalla rappresentatività del Comitato Scientifico che raccoglie l'adesione di figure chiave dello scenario culturale nazionale e internazionale.



Oltre ai rappresentanti del mondo accademico, infatti, sono presenti enti e organizzazioni internazionali come OCSE ed EUN”.







Tra gli obiettivi che animano il progetto editoriale IUL Research c’è l’idea di restituire gli esiti di ricerche teoriche o svolte sul campo che rispondano a domande in grado di aggiungere concreti elementi di novità sul fronte educativo.



Con l’avvio della rivista, inoltre, l’Ateneo intende accrescere e rafforzare il ruolo scientifico a livello nazionale e internazionale, con partnership nel campo della didattica e della ricerca e candidature in ambiti competitivi nazionali ed europei.



La rivista proporrà due call pubbliche ogni anno, alle quali si potrà accedere e richiedere di partecipare attraverso il sito www.iulresearch.it.