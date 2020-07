Università di Sassari: 1 milione di euro per il lavoro agile

Nella seduta del 16 luglio 2020, il Consiglio di amministrazione ha deliberato lo stanziamento di un milione di euro per dotare il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di strumenti informatici a supporto dell'attività in lavoro agile o dalla propria postazione (pc, connessione web, ecc.). Tale investimento si aggiunge ai 20mila euro assegnati al Centro linguistico di Ateneo per favorire l’attività da remoto di collaboratori linguistici e lettori, ai 2 milioni e 280 mila euro per i piani di ricerca di docenti e ricercatori, ai 500mila euro per l’attuazione del piano di rientro negli uffici e nelle aule secondo le norme di sicurezza anti-Covid, ai circa 7 milioni di euro per dotare gli studenti di pc, tablet e strumenti di connettività in comodato d’uso gratuito. Sono complessivamente 11 milioni di euro. A breve saranno comunicati al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario il tetto massimo disponibile per ciascun dipendente, le attrezzature acquistabili e le relative modalità di richiesta.

Prosegue in modo spedito l’attività dell’Università di Sassari volta ad agevolare l’interazione a distanza con gli studenti e il lavoro agile. Fermo restando che l’Ateneo intende riportare, in piena sicurezza, gli studenti e le studentesse a diretto contatto con il docente per un'esperienza di apprendimento più autentica, l’emergenza Coronavirus ha portato con sé un’eredità che sicuramente non andrà perduta, almeno nella misura in cui contribuisce a innovare i processi, a migliorare le prassi e a innalzare il livello del benessere lavorativo.