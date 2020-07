A Carlo Ferrari la vice-presidenza nazionale di UnionAlimentari

Importante riconoscimento per la Confapi Sardegna e per la sua rappresentanza di settore, UnionAlimentari, il cui presidente Carlo Ferrari, direttore commerciale dell’omonima azienda risicola oristanese, è stato nominato vice-presidente nazionale.



Nella giunta UnionAlimentari Confapi, guidata dal presidente Giorgio Zubani, a Carlo Ferrari è stata inoltre conferita una delega specifica alle filiere del comparto agroalimentare, tra i punti cardine anche del programma regionale di attività dell'unione di categoria.







“Rapidità ed efficacia” queste le parole-chiave individuate, che secondo Ferrari dovranno guidare le scelte nell'ambito delle politiche di rilancio del settore nel breve e medio termine.

“Le filiere agroalimentari devono tornare centrali negli obiettivi dei piani nazionali e regionali di investimenti, la cui realizzazione va accompagnata con interventi pubblici di sostegno agli imprenditori del settore primario che ancora rappresentano l'anello debole nella catena del processo produttivo della filiera agroalimentare”.

Il "Made in Italy”, ricorda Ferrari, è l'icona delle eccellenze in primis alimentari del nostro Paese, ma questo tratto distintivo internazionalmente riconosciuto e apprezzato va ulteriormente tutelato e rafforzato con l'adozione di disciplinari certificati tra produttori e trasformatori.







Anche la comunicazione può rappresentare il volano per implementare l'immagine della garanzia di qualità e sostenibilità dei nostri prodotti, creando un valore aggiunto in termini economici per tutti gli operatori del settore.

Ma occorre impegnarsi anche per raggiungere una maggiore integrazione tra tutti i livelli della filiera agroalimentare l’interconnessione tra produttori, trasformatori e operatori della logistica e distribuzione.

“La collaborazione tra gli operatori dell’universo delle filiere è un elemento essenziale per lo sviluppo virtuoso dell’intero settore e su quest’aspetto ci stiamo impegnando nell’ambito di UnionAlimentari Confapi sia sul piano regionale che nazionale anche promuovendo la creazione di nuove filiere in sinergia con le altre associazioni di categoria” conclude Carlo Ferrari.