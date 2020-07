Cronaca Portovesme: si fa sul serio

Oggi a Portovesme il primo tavolo Sider Alloys dopo la storica firma del contratto sul prezzo dell'energia avvenuta lo scorso mercoledì. Il tavolo inizierà alle ore 11. Alle 12.30 è previsto un punto stampa. SiderAlloys Italia Spa ed Enel hanno siglato l'accordo per i prossimi 5 anni, rinnovabili per altri cinque. E' prevista la presenza della sottosegretaria al Mise Alessandra Todde per verificare le dinamiche del nuovo piano industriale. Saranno presenti la Regione, Invitalia, rappresentanti delle Istituzioni locali e le organizzazioni sindacali.