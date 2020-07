Test rapido “No Covid”: il progetto S.PR.IN.T. a Pozzomaggiore e Bonorva

Il progetto di prevenzione e sensibilizzazione per il contrasto al Covid 19, “S.PR.IN.T”, prosegue il suo viaggio nei Comuni del sassarese e domani, martedì 28 luglio, l’unità mobile appositamente equipaggiata, con a bordo il personale specializzato, sarà, alle 11, a Pozzomaggiore in piazza Matteotti (fronte stadio comunale) per effettuare i test sierologici rapidi.







A partire dalle 16.30 il camper sosterà invece a Bonorva in piazza Santa Maria.



L’iniziativa, ideata e condotta da una serie di aziende sarde (SicurLab, Ics2030, Thei Solution, MetLab) si avvale della collaborazione scientifica del personale e delle strutture della SicurMedical (Gruppo Osa) e prevede una serie di azioni rivolte alla prevenzione del contagio da Covid-19, nonché un’innovativa piattaforma tecnologica al servizio degli operatori sanitari e commerciali.