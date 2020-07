Seminari per fare ripartire il turismo

Gestire la crisi e trovare le soluzioni per consentire alla filiera turistica ti tenere in un momento difficile come quello attuale. Nasce così un ciclo di webinar dal titolo "Far ripartire il Turismo, da protagonista”.



L’iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari, insieme alle Camere di Commercio di Cagliari, Nuoro e Oristano e in collaborazione con ISNART- Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, partner tecnico dell’iniziativa. Saranno cinque i seminari – programmati fra luglio e settembre – pensati per accompagnare le imprese turistiche, attraverso strumenti concreti e utili per poter affrontare con maggior consapevolezza e con soluzioni attuabili, alcuni aspetti della crisi che sta subendo il comparto.







Il primo webinar intitolato "COME GESTIRE LA CRISI PER TORNARE A FAR BUSINESS" si terrà il 29 luglio, a partire dalle h. 15:30.

Relatore Massimo Ferruzzi, Amministratore Unico di JFC, è tourism advisor con competenze nel marketing e nella programmazione e pianificazione territoriale.



Gli incontri verteranno su temi di stretta attualità ovvero come affrontare la crisi, ripensare alla propria strategia commerciale, assicurare la giusta sicurezza ai propri clienti mantenendo gli standard qualitativi, a come usare bene le leve della comunicazione.







Per ottenere risposte ai quesiti al termine di ciascuna web conference è previsto il question time, un momento a disposizione dei partecipanti per ricevere chiarimenti su dubbi o approfondimenti e possibili soluzioni ad alcune delle problematiche che emergeranno nel corso dell’incontro.



Per partecipare al primo webinar del 29 luglio, sarà sufficiente iscriversi tramite link disponibile su www.ss.camcom.it, dove sono riportare le istruzioni per il collegamento e le regole di svolgimento delle web conference.