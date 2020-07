Grandi Navi Veloci: campagna di sensibilizzazione con l'ENPA

Anche per il 2020, a 5 anni dall’inizio della collaborazione, torna la partnership tra ENPA e i suoi volontari e la compagnia GNV, che mette a disposizione i collegamenti dalla Sicilia: malgrado l’emergenza legata al Covid-19, torna la solidarietà nei confronti degli animali che hanno bisogno di aiuto, cura e nuove strutture che li tutelino.



ENPA è la più storica e importante associazione italiana che si occupa della protezione degli animali, e con GNV ha risposto all'esigenza di trovare case o strutture affidatarie per oltre 1400 cani abbandonati in Sicilia.







GNV ed ENPA hanno lanciato una campagna sui canali social #eroia4zampe, sviluppata e firmata da TBWA\Italia, per far sentire idealmente la voce degli animali che durante il lockdown hanno tenuto compagnia ai propri padroni e compagni di vita: con un tono scanzonato e coinvolgente, la campagna di GNV in collaborazione con ENPA torna a sensibilizzare i propri followers sul tema dell'abbandono degli animali domestici, una pratica crudele che porta a drammatiche conseguenze.







La partnership contribuisce concretamente a combattere il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali: GNV accompagna i volontari dell'ENPA in questo percorso, ospitandoli - insieme agli amici a 4 zampe - nelle cabine pet appositamente progettate, con una pavimentazione in linoleum di facile pulizia e un servizio quotidiano di sanificazione, oltre a un’area dedicata sul ponte esterno, in cui gli animali possano passeggiare in totale relax.



GNV ha fatto del rispetto degli animali uno dei suoi tratti distintivi fin dal 2008, quando per prima tra le compagnie di traghetti ha deciso di convertire alcuni spazi a bordo in aree dedicate agli animali domestici, con il progetto “Pets welcome on board”, tra cui le speciali cabine e le zone di sgambettamento esterne.







Quest’anno la missione di solidarietà è rafforzata dal messaggio contro l’abbandono degli animali domestici, con il lancio della campagna sui social di GNV ed ENPA #eroia4zampe: dal 2016, infatti, la Compagnia di navigazione e la storica Associazione di tutela degli animali lavorano insieme per dare una seconda vita ai randagi e agli animali abbandonati.







GNV si è dotata di una Carta dei Servizi e dell’Health Procedure Controller Officer: la Compagnia è in grado di garantire la sicurezza dei passeggeri in ogni fase del viaggio grazie agli ampi spazi di bordo, che consentono il pieno rispetto del distanziamento sociale.



GNV è la prima compagnia nel settore dei traghetti a ricevere la Biosafety Trust Certification, l'innovativo schema di certificazione di RINA per prevenire e mitigare la diffusione di infezioni nei luoghi di aggregazione.

La certificazione per GNV include, oltre alle navi della flotta anche i terminal portuali italiani merci e passeggeri, e gli uffici amministrativi.