“La Brigata "Sassari" assume il comando del settore Ovest in Libano

"Si tratta di una delle aree più importanti per gli equilibri nel Medio Oriente.Sono certo che continuerà a svolgere quella importante funzione di peacekeeper nel processo di stabilizzazione di questo Paese, un ruolo che gli italiani svolgono in maniera eccellente da diversi anni e che ha consentito alle nostre Forze Armate di ottenere numerose attestazioni di stima dai nostri alleati, così come dai Governi e dalle popolazioni locali” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.





“La presenza di UNIFIL è ancora oggi fondamentale e irrinunciabile per garantire la stabilità del Paese e per mantenere gli equilibri di un’area che presenta ancora oggi notevoli complessità.

Alle donne e agli uomini della Brigata Sassari, guidati dal Generale Andrea Di Stasio, il delicato compito di sostenere le Forze Armate libanesi nelle operazioni di sicurezza e stabilizzazione dell’area e di aiutare il governo libanese a garantire la sicurezza dei confini. Auguri di buon lavoro” – conclude Calvisi.