Predda Niedda: distrutto da un incendio il Mercato delle Pulci

Erano da poco trascorse le 4 del mattino di oggi domenica 26 luglio che la centrale operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari veniva raggiunta dalla segnalazione di un incendio nella zona commerciale di Predda Niedda.

Le fiamme hanno interessato la vasta area del Mercato delle Pulci, attività a breve distanza dal centro di grande distribuzione di Auchan.







Sul posto il Comando dei Vigili del Fuoco ha inviato immediatamente tre squadre e relativi mezzi che hanno lavorato fino all'alba per spegnere le fiamme.



Ingenti in danni riportati dall'esercizio commerciale in corso di quantificazione.



Sul posto era presente una unità medica del 118 e alcune pattuglie della Polizia.



Per quanto riguarda le cause che hanno provocato il vasto incendio sono in corso indagini e non viene esclusa, al momento, nessuna ipotesi.