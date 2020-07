Porto Torres: climatizzata la Stazione Marittima

Nella Stazione Marittima è iniziata l'installazione dei climatizzatori all'interno delle biglietterie delle compagnie di navigazione e delle altre attività ospitate nei box della struttura comunale.



L’investimento è pari a circa quindicimila euro. Ad eseguire i lavori per conto del Comune di Porto Torres è la Engie. «Come avevo annunciato in Consiglio comunale, non appena le risorse del bilancio sono state rese disponibili abbiamo dato priorità all'intervento, rispondendo alle esigenze manifestate dai lavoratori», sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas.







Gli impianti installati sono climatizzatori monosplit con tecnologia inverter e di classe d'efficienza energetica A++. «Stiamo assicurando nell'immediato – ricorda l’assessore – la climatizzazione nei locali che ospitano gli uffici, per garantire le idonee condizioni lavorative al personale delle aziende.



I vecchi impianti, i cui consumi erano notevoli, possono andare finalmente in pensione e saranno sostituiti da apparecchiature più moderne ed efficienti dal punto di vista energetico.

Ringrazio il dirigente e la struttura dell'Ufficio Tecnico – conclude Alessandro Derudas – per aver dato seguito celermente agli indirizzi dell’amministrazione comunale».