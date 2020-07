Cronaca Giornalisti in Basilica: assemblea del sindacato

L’assemblea degli iscritti all’Associazione della Stampa sarda è convocata per venerdì 31 luglio presso la basilica di Saccargia (Codrongianos) alle ore 17 in prima convocazione e alle ore 18 in seconda. All’ordine del giorno: 1) relazione del presidente 2) approvazione del bilancio 3) varie ed eventuali