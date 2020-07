Golfo Aranci: la Guardia Costiera soccorre un uomo in mare

Un PAN PAN in lingua francese ha allarmato questa mattina gli uomini della Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci.



Comunicazioni concitate con Porto Cervo Radio da parte di una signora che chiedeva un intervento di soccorso in favore del marito, cittadino francese di 73 anni, che aveva perso l’equilibrio battendo fortemente la testa e perdendo ripetutamente conoscenza.







La donna riusciva a fornire la posizione al largo di Porto Liccia, tra Romazzino e Porto Cervo Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci T.V.(CP) Angelo FILOSA dirottava la Motovedetta CP709, già in mare per attività di pattugliamento.



L'unità militare riusciva ad intercettare l’imbarcazione che aveva chiesto soccorso a largo di Porto Liccia e a trasbordare l’uomo sulla Motovedetta con successivo trasferimento presso il porto di Porto Cervo.







Nel frattempo l’Ufficio Locale Marittimo accoglieva in porto l’ambulanza e l’auto medicalizzata del Servizio 118 e predisponeva le operazioni per lo sbarco dell’uomo per affidarlo alle cure del personale sanitario nell'ospedale di Olbia. . Nel frattempo il gommone B77 dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo raggiungeva l’imbarcazione in mare con a bordo la signora francese per prestare assistenza all’unità fino all’ormeggio.







L’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, coordinato dal Direttore Marittimo CV (CP) Maurizio TROGU, continua nelle attività di assistenza a chi è in pericolo in mare e ricorda a tutti di prestare attenzione a bordo durante la navigazione al fine di evitare anche i piccoli incidenti che in mare vengono amplificati dalle condizioni meteo-marine. Per qualsiasi evenienza, si ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in mare, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.